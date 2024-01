Richard K. gebruikte illegale wapens bij moord Wieteveen

De verdachte van de dubbele moord in Weiteveen, Richard K., had volgens het Openbaar Ministerie Noord-Nederland geen vergunning voor de wapens die hij gebruikt heeft.

Tegenover RTV Drenthe zegt het OM dat alles er op wijst dat K. meerdere wapens heeft gebruikt bij zijn daad. Deze worden momenteel onderzocht door het NFI in Rijswijk. Ook hoe hij aan de wapens kon komen is onderdeel van het onderzoek.

K. had een wapenvergunning voor (een) andere wapen(s) die, hij gezien de geschiedenis van aangiften tegen hem, ingetrokken had moeten worden. De raadkamer in Groningen heeft bepaald dat K. nog zeker negentig dagen blijft vastzitten. Hij zal ook worden onderzocht in het Pieter Baancentrum.