Trein ramt carnavalswagen in Brabantse Berghem

In het Brabantse Berghem heeft een trein op een beveiligde overweg aan de Zevenbergseweg een carnavalswagen geramd.

Machinist gewond

Bij de aanrijding tussen de Sprinter en de carnavalswagen, die zondagavond laat gebeurde, raakte de machinist gewond. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt ProRail. De passagiers van de trein bleven ongedeerd evenals de opzittenden van de carnavalswagen die zichzelf op tijd in veiligheid wisten te brengen.

Forse schade

De voorzijde van de trein, de carnavalswagen en de overweginstallatie raakten door het ongeval zwaar beschadigd. Vanwege de schade op de beveiligde overweg in Berghem is er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk tussen Oss en Wijchen.

Onderzoek

Incidentenbestrijders van ProRail evacueerden de honderd reizigers die in de trein zaten. De overweginstallatie is zwaar beschadigd door het ongeval. Reparatie daarvan moest vannacht op zich laten wachten in verband met onderzoek naar de precieze toedracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Pas na dit onderzoek kunnen Incidentenbestrijders van ProRail beginnen met bergingswerkzaamheden van de Sprinter en van de brokstukken van de carnavalswagen.

Herstelwerkzaamheden

'Na de bergingswerkzaamheden kan de aannemer een plan maken voor reparatie van de overweg. De prognose voor herstel in de reisplanner van NS stond maandagmorgen voorlopig op 12.00 uur. Maar de spooraannemer kan pas na de schouw een goede inschatting maken hoe lang het herstelwerk werkelijk in beslag gaat nemen', aldus ProRail.