Dode vrouw Boxtel niet door misdrijf omgekomen (Update)

In een woning aan de Hoogheem in Boxtel is maandagnacht een tot nu toe onbekende overleden vrouw aangetroffen. Onderzoek heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak. Een 58-jarige man uit Boxtel is later die ochtend aangehouden.

De politie kreeg op maandagnacht een melding van een incident op de Hoogheem in Boxtel. Aangekomen in de woning troffen agenten een overleden vrouw aan. Medisch hulp mocht niet meer baten. De politie is direct een onderzoek gestart naar de dood van deze vrouw en hield de 58-jarige bewoner van de woning aan. De politie doen verder onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het overlijden van de vrouw en haar identiteit.

UPDATE 23-02-2024 : Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De 58-jarige man die de politie heeft aangehouden is geen verdachte meer en is vrijgelaten. De identiteit van de vrouw is nog onbekend.