Persoon overleden bij woningbrand in Landgraaf

Bij een brand in een woning aan de Groenstraat is zaterdagmorgen een persoon om het leven gekomen.

Man zien hangen uit zolderraam

'De hulpdiensten kregen rond 10.10 uur melding van een brand in een woning aan de Groenstraat. Het betreft een pand dat recent is verkocht en waar nog niemand staat ingeschreven. Omstanders zagen tijdens de brand korte tijd een man uit een zolderraam hangen', zo meldt de politie zaterdag.

Overleden persoon in pand

'Nadat de brandweer de brand had geblust, trof zij in het pand een overleden persoon aan. De gevel van de woning is instabiel hetgeen het bergen van het overleden slachtoffer bemoeilijkt', aldus de politie

Onderzoek

Forensische opsporing is een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en om de oorzaak en toedracht van de brand vast te stellen. Vanwege instortingsgevaar is er sprake van een ruime afzetting rondom het pand.