Verdachte gijzeling en bedreiging Ede 14 dagen langer vast

Op zaterdag 30 maart vond in een café aan de Nieuwe Stationsweg in Ede een gijzeling plaats.

14 dagen langer vast

'Daarbij werd een 28-jarige verdachte uit Ede aangehouden. De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat de verdachte in elk geval 14 dagen langer vast blijft zitten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Gijzeling en bedreiging

Het OM verdenkt de verdachte van gijzeling en bedreiging van vier medewerkers van het café. Het onderzoek is nog in volle gang. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van de verdachte.