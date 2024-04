Celstraf voor vastmaken handgranaat aan hek festival Purmerend

De rechtbank Noord-Holland legt een verdachte 24 maanden celstraf op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, voor het vastbinden van een handgranaat aan een festivalterrein in Purmerend, in juli 2023.

Handgranaat

In de nacht van 14 op 15 juli 2023 heeft de verdachte openlijk zichtbaar een handgranaat aan een hek van het 'Electronic Picnic Festival' in Purmerend opgehangen. Dat heeft tot een levensgevaarlijke situatie geleid voor bezoekers, medewerkers en voorbijgangers van het festival. De handgranaat was aan het hek bevestigd door middel van een tie-wrap die door de trekring van de handgranaat heen ging. Wanneer iemand de handgranaat zou verwijderen door aan de handgranaat te trekken, zou de veiligheidspin met de trekring achterblijven aan de tie-wrap, waardoor de handgranaat zou zijn geactiveerd en onherroepelijk tot ontploffing zou zijn gekomen.

Volgens zijn advocaat deed de verdachte dit in een drugspsychose en wilde hij onder invloed van waandenkbeelden dat het festival niet door zou gaan. Dat dacht hij te kunnen bereiken door het ophangen van de handgranaat.

Oordeel van de rechtbank

De verdachte heeft een handgranaat aan het hek van een festival gehangen en is toen weggegaan. De verdachte heeft door dit te doen een levensgevaarlijke situatie gecreƫerd voor de medewerkers en bezoekers van het festival en passanten. Dat de handgranaat is gevonden en dat tijdig is onderkend dat sprake was van een echte handgranaat, is niet aan de verdachte te danken. Als de echtheid van de handgranaat niet zou zijn onderkend, had het heel anders kunnen aflopen.

De rechtbank weegt mee dat de verdachte inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen heeft getoond, maar denkt ook dat hij niet het achterste van zijn tong heeft laten zien als het gaat om hoe en waarom hij de handgranaat Ć¼berhaupt in zijn bezit had en wat zijn reden was om deze bij het festival op te hangen. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.