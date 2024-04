Eerste Chinook-helikopter vertrokken naar Irak

Voor de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Irak (NMI) is vrijdag de eerste Chinook-transporthelikopter vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen vertrokken.

Antonov

'Een Antonov AN-124 vervoert de gedemonteerde helikopter. Later deze maand gaan er nog 2 Chinooks naar Irak', zo laat het ministerie van Defensie vrijdag weten.

Gedemonteerd

De rotorbladen, de opbouw boven de cockpit en de achterste ‘aft pylon’: al deze onderdelen zijn gedemonteerd om de Chinook met het vliegtuig te kunnen vervoeren. Voor de belading van de Antonov met de helikopter is er een nauwkeurig laadplan. Daarin staat wat de exacte positie in het vliegtuig moet zijn.

Geoefend

Vorig jaar is er al geoefend met het inladen van een Chinook in de Antonov, het grootste transportvliegtuig ter wereld. Een technische crew op de Iraakse Al Asad Airbase zal de helikopter weer opbouwen.

Grotere bijdrage

De NMI is bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in Irak te versterken en terroristische dreiging te verminderen. Dat gebeurt door het trainen, adviseren en assisteren van de defensie- en veiligheidssector. De 3 Chinooks en het bijbehorende 120-koppige detachement helpen daarbij. Dit door het bevoorraden van eenheden en verplaatsen van adviseurs, eenheden en materieel.

NAVO-missie

Het helikopterdetachement is onderdeel van een grotere bijdrage die Defensie levert aan de missie. Zo is een 110-koppige eenheid van de luchtmobiele brigade verantwoordelijk voor de force protection. De compagnie beveiligt in en rond Bagdad militaire en civiele adviseurs. Vanaf 24 mei leidt luitenant-generaal Cas Schreurs de NAVO-missie in Irak.