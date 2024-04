Onderzoek naar omkoping en witwassen

De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn naast de 57-jarige man nog zes personen als verdachten aangemerkt wegens betrokkenheid bij de omkoping en/of het witwassen. Twee woningen in de regio Zuid-Kennemerland en Utrecht en een woning en twee bedrijfspanden in de gemeente Haarlemmermeer zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers, drie auto’s (Ferrari, Range Rover en Mini Cooper), 30.000 euro contant geld en verschillende dure horloges (Rolex). Ook is beslag gelegd op vermogensbestanddelen van de verdachten, waaronder onroerend goed in Nederland (en Zwitserland) en een bankrekening in Zwitserland. Meer aanhoudingen in het onderzoek worden niet uitgesloten.