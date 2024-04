Inbrekers sluipen 7 woningen binnen

De politie denkt dat in het gebied van Walcheren insluipers actief zijn. Ze zitten mogelijk vooral in Veere, Vlissingen en Middelburg. Zo werd dinsdag 16 april een woninginbraak gepleegd in de Arnelaan in Middelburg. En een inwoner uit Oost-Souburg en Domburg merkten 15 april dat er in hun woning was ingebroken. De teller staat voor dit jaar op ongeveer 40 meldingen van woninginbraak. Als het je overkomt, doe dan altijd aangifte. De politie doet onderzoek, maar inwoners kunnen meehelpen door direct verdachte zaken te melden en preventiemaatregelen te nemen. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen graag over, maar dan moeten ramen en deuren wel afgesloten zijn. Anders sluipen ze zo binnen. En hang trouwens ook geen adreslabel aan je sleutelbos.