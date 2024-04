Man die vingertoppen van ontvoerde man afknipte krijgt 14 jaar celstraf

Drugs en vuurwapens

De verdachte zat in april 2021 in een busje dat 's nachts in Eindhoven werd gecontroleerd vanwege de toen geldende avondklok. De politie trof in het voertuig onder meer een doorgeladen shotgun aan en besloot daarop ook het appartement van de verdachte te doorzoeken. In de parkeerkelder van het complex stonden drie auto's die door de verdachte werden gebruikt als opslag voor harddrugs en vuurwapens. Door de politie werden forse hoeveelheden amfetamine, MDMA en metamfetamine in de stashauto's aangetroffen en daarnaast ook veel (automatische) wapens en handgranaten.

Handel in drugs

Na deze vondst startte de politie een onderzoek en werden verschillende cryptoaccounts van de verdachte ontsleuteld. Hieruit bleek dat hij zich tussen maart en mei 2021bezighield met de handel in en het bezit van allerlei soorten harddrugs en van automatische vuurwapens, handvuurwapens, wapenonderdelen en munitie.

Marteling

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de verdachte betrokken was bij een ontvoering en marteling van een man waarvan het vermoeden bestond dat hij drugs uit één van de stashauto’s had gestolen. Het slachtoffer werd in juni 2020 vanuit België naar Nederland gelokt. Vervolgens werd hij ontvoerd en in een garage in Eindhoven geblinddoekt en vastgebonden met een tie-rip. Van de man werden daarna onder meer twee vingertoppen afgeknipt en werd met een hamer op zijn voeten geslagen.

Laconiek, mensonterend en sadistisch

De gruwelijke geweldshandelingen waren voor het slachtoffer een uiterst schokkende en beangstigende ervaring die hij niet snel zal vergeten. Met name zijn afgeknipte vingertoppen blijven hem dagelijks herinneren aan de vernederende, pijnlijke en angstige gebeurtenissen die hij moest ondergaan. De laconieke, mensonterende en sadistische wijze waarop het slachtoffer is gemarteld, vindt de rechtbank schokkend.

'Grote gevaren'

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er ook rekening mee dat de verdachte een grote speler was en vrijwel voortdurend harddrugs en vuurwapens kon (laten) leveren. Dit veroorzaakt grote gevaren. Er zijn regelmatig vuurwapenincidenten, vaak ook met dodelijke afloop, en daaraan ligt niet zelden een drugsconflict ten grondslag. Het kenmerkt de hardheid en de grilligheden waarmee deze handel gepaard gaat, waarbij het maken van winst belangrijker is dan het welzijn van anderen.

Grote zorgen

Het baart de rechtbank grote zorgen hoe de verdachte in de cryptoaccounts over vuurwapens communiceerde. Hij leverde geladen vuurwapens zonder vragen te stellen wat de koper daarmee van plan was. Dat er doden zouden kunnen vallen nam hij blijkbaar op de koop toe. Ook wist de verdachte dat er bij de door hem geleverde harddrugs onjuiste combinaties waren gebruikt, waardoor er een aanzienlijke kans bestond dat de gebruikers zouden overlijden. Toch ging hij gewoon door met zijn drugshandel.

14 jaar celstraf

Gelet op de aard en ernst van de delicten en het sterk ondermijnende karakter daarvan, legt de rechtbank een celstraf op van 14 jaar. Daarbij weegt de rechtbank, anders dan de officier van justitie, mee dat de verdachte niet eerder tot een lange gevangenisstraf is veroordeeld.