Vrouw (18) raakt ernstig gewond na val uit rijdende auto in Breda

Op de Westerparklaan in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag 7 juli een vrouw ernstig gewond geraakt, nadat zij uit een rijdende auto was gevallen. 'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zondag.