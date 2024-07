Bestelbus raakt van de weg en kantelt in de berm N33 Gieten

Gekanteld in de berm

Door onbekende oorzaak raakte de bestelbus van de weg kwam in de berm en kantelde. De bestuurder van de bus is onderzocht in de ambulance op letsel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Hinder

Het verkeer komende vanuit de richting Veendam ondervond hinder van het ongeval omdat alle verkeer over één rijstrook werd geleid. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de bestelbus geborgen.