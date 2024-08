Marechaussee pakt twee mannen op wegens openstaande celstraf en drugssmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend twee personen aangehouden op Eindhoven Airport en Schiphol voor respectievelijk een openstaande celstraf van 90 dagen en voor drugssmokkel. Beide mannen stonden gesignaleerd in het opsporingsregister en liepen bij aankomst in Nederland bij de paspoortbalie tegen de lamp.

De man die op Eindhoven Airport aankwam, is een 40-jarige Belg. Hij kwam vanuit Marokko naar Nederland. De Marechaussee heeft hem na aanhouding op de luchthaven vanwege de openstaande celstraf ingesloten op de Brigade Brabant-Zuid, in afwachting van overplaatsing naar een huis van bewaring. Namens het Centraal Justitieel Incasso Bureau is vorig jaar om zijn aanhouding verzocht.

De 36-jarige man die op Schiphol is aangehouden, zat op een vlucht uit Suriname. De Surinamer is bij aankomst in Nederland op heterdaad betrapt op het smokkelen van verdovende middelen. De reiziger had meerdere bolletjes cocaïne in zijn lichaam, zo bleek uit een CT-scan van zijn buik. Hij was eerder door het Drugsteam Schiphol gesignaleerd in de systemen, wegens mogelijke drugssmokkel.