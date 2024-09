Vier militairen aangehouden na eenzijdig verkeersongeval met letsel

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond 03.00 uur, is de Marechaussee uitgerukt na een melding van een eenzijdig verkeersongeval op de Hogeweg in Amersfoort, waarbij vier militairen betrokken waren. Hun auto was vermoedelijk met hoge snelheid meerdere malen over de kop geslagen.