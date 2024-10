Nep-goud en cash aangetroffen in verborgen ruimtes in auto's

Grote hoeveelheden harddrugs, grote sommen contant geld, nep-goud verstopt in verborgen ruimtes in auto’s en twintig kilo softdrugs in de trein. 'Dat is wat er onder meer werd aangetroffen tijdens de Etoile-acties in oktober, een gezamenlijke actie van politiediensten uit Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg', zo meldt de politie woensdag.

Bestrijden drugstransporten

Tijdens de acties werkten collega’s van de Benelux en Frankrijk samen in het bestrijden van drugstransporten in de grensregio’s. Politieagenten voerden gerichte controles uit op diverse snelwegen richting België, waarbij bestuurders van de weg werden gehaald en gecontroleerd. Daarbij vonden zij meerdere hoeveelheden harddrugs en softdrugs. 'In een verborgen ruimte van een auto werd ook een grote hoeveelheid nep-goud aangetroffen', aldus de politie.

Harddrugs in auto

Vlak over de grens hield de Belgische politie een bestuurder met vermoedelijk 5,8 kg harddrugs in de auto aan. 'Deze persoon kon worden aangehouden dankzij een snelle informatie-uitwisseling tussen Nederland en België', licht Bastiaan Beumer, operationeel specialist internationale samenwerking van de Landelijke Eenheid Expertise en Operaties domein Infrastructuur toe.

Franse drugshond

Naast de acties op de weg waren er ook meerdere acties op het spoor. Een Franse drugshond sloeg aan bij een persoon in de trein, waarna de collega’s 20 kilo softdrugs aantroffen. De verdachte is aangehouden. De kracht van deze acties zit hem in de samenwerking tussen de verschillende landen. Heel mooi om te zien dat dit tot zulke goede resultaten leidt.

Hazeldonk-samenwerking

De Etoile-acties komen voort uit het Hazeldonk-samenwerkingsverband. In dit verband werken politie- en douanediensten uit België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland samen in de bestrijding van internationale drugstransporten en de achterliggende distributienetwerken. Dit doen zij door gerichte interventies uit te voeren op het internationale hoofdwegennet en in de internationale treinen.