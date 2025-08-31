Noord-Holland neemt vijf grote koelcellen voor ganzenbeheer in gebruik

Om ervoor te zorgen dat afgeschoten ganzen niet verloren gaan, maar een bestemming krijgen in de voedselketen, zijn in Noord-Holland 5 grote koelcellen in gebruik genomen. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Snel en verantwoorde opslag

'Jagers en faunabeheerders kunnen de dieren hier snel en verantwoord opslaan, waarna poeliers en slagers het vlees verder verwerken. Het plaatsen van een netwerk van koelcellen is onderdeel van het Faunabeheerplan Ganzen 2025-2031. In dit plan zijn afspraken gemaakt over het beperken van schade aan landbouw, natuurgebieden, het vergroten van vliegveiligheid en het voorkomen van verspilling van ganzenvlees', aldus de provincie.

'Voedselverspilling voorkomen'

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “Het afschieten van ganzen blijft een ingrijpend middel. Als provincie vinden we het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Op dit moment is de verwerking onvoldoende geregeld, waardoor er veel voedsel wordt weggegooid. Dankzij de nieuwe koelingcellen kan het vlees verwerkt worden en bij mensen op het bord belanden. Ik ben er blij mee dat we hiermee voedselverspilling voorkomen en hoop dat mensen het ganzenvlees ook gaan proeven.”

Samenwerking tussen betrokken partijen

De huidige 5 koelcellen zijn geregeld in samenwerking met de Faunabeheereenheid Noord-Holland, LTO Noord en verschillende wildbeheereenheden (WBE’s). Ze staan op locaties verspreid door de provincie, zodat jagers niet ver hoeven te rijden en de dieren niet bederven.

Context

In Noord-Holland worden jaarlijks tienduizenden ganzen afgeschoten. Dat gebeurt omdat de populatie sterk is gegroeid en schade veroorzaakt aan natuur, landbouw en risico voor de vliegveiligheid. Tot nu toe belandden veel van deze dieren in de afvalstroom. Met de nieuwe aanpak kan het vlees via de poelier of slager op een verantwoorde manier worden benut.