'Auto leek erg op auto gezochte verdachte' in zaak dood 24-jarige Boushra

De politie heeft dinsdagavond, nadat 'Opsporing Verzocht op tv was geweest waarin de zaak van de dood gevonden 24-jarige Boushra onder de aandacht werd gebracht, de melding van iemand die al een tijdje een auto ''die erg op de auto van de verdachte leek'' had zien staan op een parkeerplaats aan De Dynamo in Amersfoort. 'Na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om de auto waar we naar op zoek waren, de Peugeot 307, met kenteken 36-LH-RN', zo meldt de politie woensdag.

'20 tips binnengekregen'

Dinsdagavond 2 september hebben we in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek naar de dood van de 24-jarige Boushra in Almere. Na de uitzending kregen we zo'n 20 tips binnen. 'We hebben de auto van Omar Alhamad, die aan de Dynamo in Amersfoort bleek te staan, in beslag genomen en doen verder onderzoek naar mogelijke sporen in de auto. Ook doen we onderzoek naar sporen op de plek waar de auto is gevonden', aldus de politie. De recherche is nu op zoek naar mensen die meer weten over de auto en de vindplaats.

Vragen politie over de aangetroffen auto

Wie heeft gezien wanneer de auto werd neergezet op De Dynamo in Amersfoort?

Wie heeft de auto en Omar Alhamad daar in de buurt zien rijden of lopen of weet waar de auto vandaan kwam?

Heb je nog verdachte activiteiten gezien rondom de auto?

Heb je camerabeelden in de omgeving van De Dynamo, stel de beelden veilig en neem met spoed contact op.

Beloning OM van 10.000,- euro

Daarnaast is de politie nog steeds dringend op zoek naar de verdachte. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000,- euro uit voor de tip die leidt tot de locatie en aanhouding van Omar Alhamad.

Vragen politie over Omar Alhamad

Wie weet meer over wat Boushra is overkomen en/of wie daarbij betrokken is of zijn?

Waar kan Omar Alhamad (34) zijn geweest? Waar is hij nu? Met wie heeft hij mogelijk nog contact (gehad) sinds 7 augustus? Heb je informatie geef deze dan door via de opsporingstiplijn 0800-6070. Zie je de verdachte? Bel direct 112!