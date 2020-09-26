Aanhoudingen van garagehouders en taxateur voor bpm-fraude

De FIOD heeft op dinsdag 23 september meerdere aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Vier mannen (20, 32, 35, 45) uit de gemeenten Kampen, Lelystad en Utrecht zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Zes woningen en twee bedrijfspanden in Lelystad, Hilversum, Waddinxveen, Bergambacht, Utrecht zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op 44 auto’s, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en 20 dure horloges.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst. De mannen van 20, 32 en 35 uit de gemeente Kampen en Lelystad zijn actief in de autobranche en dienden voor hun onderneming aangiften bpm in. Bij deze aangiften werden taxatierapporten overlegd om het verschuldigde bpm-bedrag te bepalen.

Het onderzoeksteam vermoedt dat bij het indienen van deze aangiften gebruik werd gemaakt van onjuiste taxatierapporten waarin niet bestaande schades waren vermeld. Deze rapporten werden opgesteld door meerdere ondernemingen waaronder het bedrijf van de 45-jarige verdachte uit Utrecht. Vermoedelijk werden tientallen, mogelijk zelfs honderden aangiften ingediend met taxatierapporten die vermoedelijk valselijk werden opgemaakt.

Daarnaast worden de 32 en 35-jarige mannen uit Lelystad ook verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Naar verwachting is voor vele miljoenen euro’s aan aanschafbelasting en tussen de twee en drie miljoen omzetbelasting te weinig geheven.

Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.