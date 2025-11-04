Formele overdracht F-16’s aan Roemenië een feit

De 18 Nederlandse F-16’s die dienst doen in Roemenië zijn nu formeel aan dat land overgedragen. 'De overdrachtspapieren zijn afgelopen maandag getekend in Boekarest door de Roemeense chief of the general directorate for armements brigadegeneraal Ion Cornel Plesa en Linda Ruseler. Zij is directeur Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën. Met de F-16’s worden Roemeense en Oekraïense F-16-vliegers opgeleid', aldus het ministerie van Defensie.

Uniek trainingscentrum

De eerste 5 voormalige jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht zijn al sinds november 2023 in gebruik bij het Europese F-16-trainingscentrum (EFTC) in Roemenië. Dit unieke trainingscentrum in Europa is mede op initiatief van Nederland opgericht.

Trainingen

NAVO-bondgenoot Roemenië beschikt nog niet lang over de F-16. Het land wil met de toestellen het oostelijke luchtruim van de alliantie versterken. Om te kunnen opereren met het jachtvliegtuig worden Roemeense jachtvliegers in het EFTC opgeleid. Ook Oekraïense vlieger leren hier sinds september 2024 de F-16 in te zetten. Hierbij ligt de focus op het zich zo goed mogelijk verdedigen van Oekraïne tegen de Russische agressie.

'F-16’s bij EFTC een waardevol nieuw leven gekregen'

Minister Brekelmans: “Het trainingscentrum is een schoolvoorbeeld van succesvolle samenwerking. Met Roemenië en Lockheed Martin werken we op een unieke manier samen om Roemeense en Oekraïense vliegers op te leiden. Ontzettend mooi dat onze voormalige F-16’s bij het EFTC een waardevol nieuw leven hebben gekregen. De Oekraïense vliegers die hier zijn getraind leveren al een significante bijdrage aan het beschermen van hun land tegen de verschrikkelijke Russische luchtaanvallen.”

F-16’s tegen Russische agressie

Eind november vorig jaar leverde de luchtmacht de laatste 2 F-16’s in Roemenië af. Tot vandaag was Nederland nog eigenaar van de jachtvliegtuigen. Naast de 18 toestellen voor het EATC doneerde Nederland er ook 24 aan Oekraïne. Deze worden momenteel al volop door het land ingezet om nietsontziende Russische luchtaanvallen te pareren. Nederland is inmiddels overgegaan op de F-35 waardoor ons land de F-16’s kan overdragen.