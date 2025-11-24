Mantelzorger vrijgesproken van diefstal geld oom en tante, verdenking verduistering is verjaard

Een 63-jarige vrouw uit Houten is door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van diefstal van ruim 450.000 euro van haar oom en tante. 'De vrouw werd ook verdacht van verduistering van dit bedrag. De rechtbank komt tot het oordeel dat de vrouw daarvoor niet vervolgd kan worden, omdat het recht op vervolging voor deze verdenkingen is verjaard', zo meldt de rechtbank maandag.

Volmacht

De vrouw was sinds 2010 mantelzorger van haar oom en tante. Eind 2012 hebben de oom en tante de vrouw een notariële volmacht gegeven om hun financiële belangen te behartigen. Zij kreeg daarbij de beschikking over de bankrekeningen en de bijbehorende bankpassen van haar oom en tante. De oom is in 2015 overleden en de tante is in 2016 overleden.

Aangifte kleinzoons

In 2016 deden twee kleinzoons van de oom en tante aangifte tegen de vrouw. Ze zou, samen met haar toenmalige partner, grote geldbedragen van hun opa en oma hebben uitgegeven zonder daartoe gerechtigd te zijn. De vrouw erkent dat zij overboekingen heeft gedaan van de rekeningen en dat zij grote bedragen van de rekeningen heeft gepind, maar zij stelt dat zij dit met toestemming van haar oom heeft gedaan. Het grootste deel van het geld is naar de verbouwing van het restaurant en hotel van haar toenmalige partner in Turkije gegaan. De vrouw is op 17 juli 2018 door de politie aangehouden voor verhoor. Op 27 juli 2024 is de vrouw gedagvaard.

Verjaring verduistering

De volmacht die eind december 2012 was afgegeven, gaf de vrouw het recht om het geld van haar oom en tante onder zich te hebben. Als zij in de periode dat zij de volmacht had, het geld heeft uitgegeven tegen de wil van haar oom en tante, is sprake van verduistering. De rechtbank komt in deze zaak echter niet toe aan een inhoudelijk oordeel over de vraag of de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering omdat de verdenkingen van verduistering zijn verjaard.

Verjaringstermijn 6 jaar

Voor verduistering geldt een verjaringstermijn van zes jaren. De datum waarop de vrouw is gedagvaard is 27 juli 2024. Dat betekent dat de verdenkingen van verduistering zijn verjaard voor zover die zijn gepleegd vóór 27 juli 2018. In deze zaak zijn dat alle verdenkingen van verduistering, omdat de beschuldigingen gaan over de periode van 1 januari 2010 tot en met 6 oktober 2017. De vrouw kan dus niet worden vervolgd voor verduistering en de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Vrijspraak van diefstal

De verjaringstermijn voor diefstal is twaalf jaren en daarom komt de rechtbank wel toe aan de inhoudelijke beoordeling van die beschuldiging. Voor de periode dat de vrouw een volmacht had, kan juridisch gezien geen sprake zijn van diefstal. Zij heeft het geld niet weggenomen (gestolen) van haar oom en tante omdat de volmacht haar het recht gaf om over het geld te beschikken. Als zij dat heeft gedaan in strijd met de bedoelingen van haar oom en tante, kan alleen sprake zijn van verduistering en niet van diefstal.