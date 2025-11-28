grote drugsafvaldumpingen in West-Brabant voorkomen

Dankzij alert optreden, goede waarnemingen en telefoontjes van getuigen zijn afgelopen week twee grote drugsafvaldumpingen in West-Brabant voorkomen. Surveillerende agenten ontdekten op maandagavond 24 november 2025 een verdacht bakwagentje op een parkeerplaats aan de Ligneweg in Halsteren. De wagen bleek volgeladen met onder andere drugsafval. Donderdag 27 november volgde een uitgebreid onderzoek nadat er een gestrande bakwagen aan de Zurenhoek in het buitengebied van Bergen op Zoom werd aangetroffen. Deze wagen bleek volgeladen te zijn met duizenden liters drugsafval.

Surveillerende agenten stuitten maandagavond 24 november op een bakwagentje met brandende koplampen op een parkeerplaats aan de Ligneweg in Halsteren. Tijdens een controle bleek het voertuig volgeladen te zijn met vaten drugsafval en nieuwe chemicaliën voor de productie van drugs. Ook werd in het voertuig een zogenaamde jammer aangetroffen, een apparaat dat criminelen gebruiken om netwerkverkeer te verstoren en zo onzichtbaar te blijven voor opsporingsdiensten. De bestuurder, een 55-jarige man uit Prinsenbeek, werd op heterdaad aangehouden. Nader onderzoek door het Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) bevestigde dat het drugsafval en de chemicaliën gebruikt werden voor de productie van Mefedrone, ook wel bekend als 4-MMC.

Op donderdag 27 november werd de politie gealarmeerd over een gestrande volgeladen bakwagen aan de Zurenhoek in het buitengebied van Bergen op Zoom. Het voertuig blokkeerde de weg, nadat de bakwagen was vast komen te zitten door het keren. De inzittenden waren niet meer aanwezig. Na onderzoek van de lading bleek het te gaan om 4000 liter drugsafval. Het LFO ontdekte later dat het ging om productieafval van metamfetamine. Het onderzoek naar de inzittenden is nog gaande en aanhoudingen worden niet uitgesloten.