Twee explosies Nieuwe Binnenweg Rotterdam

Afgelopen nacht hebben er twee explosies plaatsgevonden aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De eerste explosie was rond 01.15 uur waarbij een kleine brand ontstond. Deze is door de brandweer geblust.

Rond 04.10 uur was voor de tweede keer een harde knal te horen in de straat. Hierbij is geen brand ontstaan. In beide gevallen is niemand gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart naar de explosies en komt graag in contact met getuigen.