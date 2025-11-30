Politie arresteert man na vluchtpoging met gestolen bromfiets

De politie hield zaterdagavond 29 november 2025 een 46-jarige man uit Etten-Leur aan. De man reed zonder helm op een bromfiets, maar toen de agenten hem controleerden bleek er veel meer aan de hand te zijn.

Rond 18.00 uur reed de man door de Kapelstraat. Agenten die aan het surveilleren waren, zagen dat hij geen helm droeg en besloten hem te stoppen. De man negeerde het stopteken. Hij reed hard weg, maar de politie gaf niet op. Na een korte achtervolging richting de Wilgenlaan, stopte de man eindelijk in de Loofhout. Daar bleek dat de man reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Ook de bromfiets had een gestolen kentekenplaat. Het voertuig zelf bleek ook gestolen te zijn. De politie arresteerde de man en nam het voertuig in beslag voor verder onderzoek.