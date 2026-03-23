Meer dan de helft van de illegale gokkers weet niet dat ze illegaal gokken

Marktonderzoeksbureau Markteffect heeft in opdracht van OnlineCasinoGround onderzoek gedaan naar het gokgedrag onder Nederlanders. Voor het onderzoek werden ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder gevraagd een online enquête in te vullen over online casino’s, hun favoriete spellen en de redenen waarom zij soms een gokje wagen.

Hieruit kwam onder andere naar voren dat de jongste groep gokkers, van 18 tot en met 34 jaar, soms gokt om te vluchten uit stress of problemen. In die leeftijdscategorie gaf 14% van de gokkers aan om die reden een gokje te wagen.

Dit percentage ligt hoger dan bij de oudste groep van 55 jaar en ouder. In deze groep gaf 6% aan wel eens te gokken om te vluchten uit stress en problemen. Bij de middelste leeftijdsgroep, van 35 tot 55 jaar, gaf 11% van de ondervraagden aan dat zij om deze reden gokken.

Ook zegt deze jongste groep gokkers vaker te gokken vanwege de sociale interactie bij live games (14%). Dit is aanzienlijk hoger dan bij de oudste leeftijdscategorie, waarbij slechts 3% van de ondervraagden dit antwoord gaf.

Toch geldt voor alle leeftijdscategorieën dat de kans om geld te winnen de belangrijkste factor is. In alle leeftijdsgroepen gaf ruim 60% dit op als reden om een gokje te wagen. Andere veelgenoemde redenen waren 'ter ontspanning of tijdverdrijf' en 'voor spanning en vermaak'.

Lager opgeleiden kiezen vaker voor online gokkasten

De ondervraagden werden in het onderzoek ook gevraagd welke kansspelen zij het liefst spelen bij online casino's. Opvallend in de antwoorden waren de grote verschillen die zichtbaar zijn op basis van het opleidingsniveau van de ondervraagden. Zo gaf 34% van de lager opgeleiden aan voornamelijk online gokkasten te spelen. Dit was dan ook het meest gekozen antwoord bij deze groep.

Bij de hoger opgeleiden gaf 19% van de ondervraagden aan online gokkasten te spelen. Bij deze groep wordt veel meer aan sportwedden gedaan, namelijk door 36% (tegenover 25% bij laag- en 28% bij middenopgeleiden). Ook is het aandeel spelers van live casinospellen hoger bij de hoogopgeleiden dan bij de midden- en laagopgeleiden.