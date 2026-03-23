Plofkraak op geldstortautomaat Amsterdam-West

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 maart heeft er een plofkraak plaatsgevonden bij een geldstortautomaat aan de Sloterkade in Amsterdam.

Even na 03:45 uur kreeg de meldkamer meerdere meldingen over een zeer harde knal bij een geldstortautomaat op de kruising van Hoofddorpweg/Sloterkade. Ook surveillerende politieagenten in de buurt hoorden de knal en gingen direct ter plaatse. Daar troffen zij een vernielde geldstortautomaat aan. Vermoedelijk zijn er twee verdachten weggevlucht op een motorscooter. Veel bewoners in de buurt zijn wakker geschrokken, gelukkig raakte niemand gewond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse geweest om explosief materiaal veilig te verwijderen.