OM gaat in hoger beroep in spionagezaak Marokko

Het Openbaar Ministerie (OM) is maandag in hoger beroep gegaan in de strafzaak waarin een verdachte werd beschuldigd van spionage voor Marokko. Dit meldt het OM vandaag.

Vrijspraak lekken documenten naar Marokkaanse geheime dienst

De 66-jarige man werkte jarenlang als analist bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De rechtbank Rotterdam veroordeelde hem wegens het voorhanden hebben van staatsgeheime informatie, maar sprak hem vrij van het lekken van documenten naar de Marokkaanse geheime dienst.

'Verschil van inzicht in weging bewijs'

De rechtbank veroordeelde de man op 11 maart 2026 tot 20 maanden cel, waar het OM twaalf jaar had geëist. Het vonnis laat een verschil van inzicht zien in de weging van het bewijs. Daarom wil het OM deze zaak voorleggen aan een hogere rechter.

'Verdachte ten onrechte vrijgesproken'

Het OM meent dat de verdachte ten onrechte is vrijgesproken van het overdragen van staatsgeheime documenten aan de Marokkaanse geheime dienst. De door het OM ingebrachte bewijsmaterialen en argumenten zijn met onvoldoende gewicht beoordeeld, zo vindt het OM.

Opgelegde strafmaat te laag

Ook de opgelegde strafmaat voor het bezit van staatsgeheime documenten zijn volgens het OM te laag. Dit is onder meer omdat het om een enorme hoeveelheid documenten gaat, zowel thuis en op reis. De verdachte had bij uitstek moeten weten hoe om te gaan met staatsgeheime documenten, en wijst ten onrechte naar toestemming van verschillende leidinggevenden van de NCTV. Tijdens de behandeling van het hoger beroep zal het OM zijn standpunten verder toelichten.