14 jaar cel voor moordpoging en brandstichtingen

De rechtbank veroordeelt een 59-jarige man uit Amsterdam voor een moordpoging en het stichten van vier branden in Ugchelen. Hij krijgt een gevangenisstraf van 14 jaar opgelegd.

De man maakte zich in 2025 schuldig aan één poging tot brandstichting, twee brandstichtingen en een poging tot moord op twee personen. De man moest nog geld krijgen van twee personen aan wie hij auto’s had geleverd en van een persoon aan wie hij een groot geldbedrag had uitgeleend. De man werd bedreigd te stoppen met het proberen te innen van het geld. De Amsterdammer stichtte vervolgens de branden. Daarbij ging hij uiterst planmatig te werk. De man huurde een appartement en scooters in Apeldoorn, zodat hij de verschillende branden kon stichten.

Poging tot moord



Op 24 maart 2025 probeerde de man een woning in Ugchelen in brand te steken. De bewoners van deze woning hadden niks te maken met het geldconflict. Toen de eerste poging tot het in brand steken van de woning in Ugchelen faalde, zocht de man meerdere keren in zijn telefoon op waar hij gasflessen kon kopen. Ook deelde hij een link van YouTube met zijn partner met daarin de uitleg over de werking van gasflessen.

In de nacht van 28 april 2025 ging de man met een gasfles terug naar de woning en zette vervolgens de hele woning in brand. De Amsterdammer besprenkelde hierbij de woning - met een rieten dak - aan de voorkant met benzine. Daarna gooide hij een brandende molotovcocktail naar de voordeur. Op anderhalve meter van de woning draaide de man een gasfles open in de richting van de voordeur en ontstak deze met een aansteker. Hij heeft deze gasfles laten staan, waardoor er een continue steekvlam richting de voordeur ging. Dit alles terwijl één van de bewoners in de hal van de woning stond en de man aankeek. Die bewoner probeerde nog de al brandende gasfles om te gooien, waarbij hij hevige brandwonden opliep aan zijn arm. De brand was niet te stoppen. De woning brandde volledig af. De twee bewoners en hun hond wisten aan de brand te ontsnappen. De rechtbank oordeelt dat man zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan een poging tot moord.

Veel leed aangedaan



De man veroorzaakte een levensbedreigende en zeer angstige en traumatische situatie voor de bewoners. Dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen, is slechts te danken aan het feit dat de bewoners wakker werden en de woning door andere uitgangen dan de voordeur konden verlaten.

De man deed met zijn handelen de slachtoffers en hun twee kinderen enorm veel leed aan. Dit bleek ook uit de slachtofferverklaringen die tijdens de zitting zijn voorgedragen. Niet alleen hadden de slachtoffers kunnen overlijden, ook zijn zij en hun kinderen hun woning - hun thuisbasis - en vele dierbare spullen kwijtgeraakt. De man wiste hiermee een deel van hun levens uit. Ook is het voor de slachtoffers - en voor de rechtbank - nog altijd niet duidelijk waarom de man het op deze familie had gemunt. De rechtbank rekent dit alles de man zwaar aan.

Gevoelens van onveiligheid



Naast de moordpoging stak de man op 14 april 2025 een bedrijfspand en op 20 april 2025 een boot op een trailer naast het bedrijfspand in brand. De man veroorzaakte hiermee veel materiële schade. Bovendien liep in de ene zaak de inventaris in het bedrijfspand en in de andere zaak een naastgelegen boot en bedrijfspand gevaar. Zulke branden zorgen voor veel onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Langdurige celstraf



De rechtbank oordeelt dat voor deze ernstige delicten geen andere straf passend is dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur. Ze legt daarom een gevangenisstraf van 14 jaar op. Deze straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Verder legt de rechtbank een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op die ingaat op het moment dat de man zijn gevangenisstraf zal hebben uitgezeten.

Schadevergoedingen



Tot slot moet de man aan de twee bewoners en hun twee kinderen schadevergoedingen betalen van 37 duizend euro, 30 duizend euro, 3 duizend euro en 1.500 euro.