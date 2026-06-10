Kabinet gaat mogelijk pepperspray toestaan voor personen met bijzondere beschermingsbehoefte

Het kabinet verkent of in Nederland, onder strikte voorwaarden, pepperspray beschikbaar kan komen voor personen met een bijzondere beschermingsbehoefte. 'Aanleiding is dat intimidatie en geweld tegen vrouwen, inclusief dodelijk geweld, laten zien dat veiligheid in de publieke ruimte niet vanzelfsprekend is', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag.

Wet wapens en munitie (WWM)

'In Nederland is pepperspray voor burgers nu verboden op grond van de Wet wapens en munitie (WWM). De verkenning wordt gekeken of er mogelijk een aanpassing van het beleid in Nederland gaat komen. Hierbij kijkt het kabinet naar het Deense model waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte van de politie toestemming kunnen krijgen om pepperspray in het openbaar te bezitten en bij zich te dragen', aldus het ministerie.

Onderzoeken

Minister Van Weel: "Niemand mag verantwoordelijk worden gemaakt voor de eigen veiligheid. De prioriteit blijft daderaanpak, bescherming van slachtoffers en preventie. Tegelijk willen we onderzoeken of een vergunning voor een kleine, getoetste groep mensen met een aantoonbare beschermingsbehoefte, aanvullend kan bijdragen."

Overnemen Deens model

De verkenning kijkt naar het Deense model. In Denemarken kunnen sinds 2019 personen met een bijzondere beschermingsbehoefte, na toestemming van de politie, pepperspray bij zich dragen voor zelfverdediging. Bij deze bijzondere beschermingsbehoefte kan het gaan om personen die te maken hebben met stalking, een relationeel conflict of eergerelateerd geweld. De Deense wet is geëvalueerd en nog van kracht.

Randvoorwaarden

Dit Deense model lijkt geschikt voor in Nederland omdat er bepaalde randvoorwaarden bij zitten die ervoor zorgen dat het niet te makkelijk beschikbaar wordt gesteld. Daarom gaat minister Van Weel in gesprek met experts uit Denemarken en Nederland of dit Deense model een toevoeging is aan de veiligheid van de publieke ruimte voor vrouwen in Nederland.

Inzetten op meer dan pepperspray

De aanpak van de onveiligheid van vrouwen op straat is een verantwoordelijkheid van de hele maatschappij. Het kabinet blijft inzetten op een bredere aanpak om de veiligheid van vrouwen te vergroten. Ook werkt het kabinet aan de komst van de Nationaal Coördinator Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.