David Neres verlengt contract bij Ajax

Neres (Sao Paulo, 3 maart 1997) kwam in de winterstop van het seizoen 2016/2017 over van Sao Paulo FC. Op 26 februari 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – Heracles (4-1). De vleugelaanvaller speelde tot nu toe 56 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, hij maakte daarin 18 doelpunten.