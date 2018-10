Oranje verslaat Duitsland met historisch cijfers: 3-0

Zaterdagavond heeft het Nederlands elftal geschiedenis geschreven door in de Johan Cruijff ArenA in de Nations League met 3-0 van Duitsland te winnen. 'Niet eerder won Nederland met zulke ruime cijfers van de Oosterburen. De doelpunten werden gemaakt door Virgil van Dijk, Memphis en Georginio Wijnaldum', zo laat de KNVB weten.

Debutanten

Bondscoach Ronald Koeman had een basisplaats in petto voor twee debutanten. De rechterkant bestond uit PSV’ers Denzel Dumfries en Steven Bergwijn. Een derde mogelijke debutant in de selectie – Pablo Rosario – zat nog een schorsing uit na een rode kaart bij Jong Oranje.

Virgil van Dijk: 1-0

Een aantrekkelijke eerste helft kenmerkte zich door veel gevaarlijke momenten voor beide doelen. Duitsland was een aantal keer dicht bij de voorsprong, vooral via Thomas Müller en Timo Werner. Maar na een half uur was het juist Oranje dat wist te scoren. Uit een hoekschop van Memphis, kopte Ryan Babel tegen de lat. De terugspringende bal was voor aanvoerder Virgil van Dijk, die het laatste zetje gaf.

Memphis: 2-0

Vijf minuten voor tijd was het wel raak en zette Memphis de kroon op zijn uitstekende wedstrijd door een voorzet van Promes af te ronden. Het Oranje-legioen ontving de bevrijdende treffer met open armen en liet de Johan Cruijff ArenA ontploffen.

Wijnaldum: 3-0

Een vlammend schot van dezelfde Memphis spatte vervolgens uiteen op de lat. In de blessuretijd maakte Georginio Wijnaldum het Oranje-feest compleet: 3-0.

Door de overwinning doet Oranje weer volledig mee in poule A1 van de Nations League. Komende dinsdag oefent Nederland in en tegen België.