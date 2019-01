Ajax en AIK Fotboll bereiken overeenstemming over Saku Ylätupa

Ajax en AIK Fotboll hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Saku Ylätupa naar de Zweedse club. De aanvaller had nog tot en met 30 juni 2020 een contract bij Ajax.

Ylätupa (Espoo, 4 augustus 1999) kwam in 2017 over van HJK Helsinki naar Ajax. De Finse jeugdinternational maakte op 31 augustus 2018 zijn debuut in het betaalde voetbal, tijdens de wedstrijd Den Bosch – Jong Ajax (1-1). In totaal speelde Ylätupa vier wedstrijden voor het beloftenelftal en scoorde hij één keer.