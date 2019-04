Ajax contracteert Razvan Marin voor 12,5 miljoen euro

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Razvan Marin en Standard Luik over de overgang van de Roemeen naar Amsterdam. De rechtsbenige aanvallende middenvelder tekent een contract dat per 1 juli 2019 ingaat en een looptijd heeft van vijf jaar, tot en met 30 juni 2024.

Ajax betaalt een transfersom van EUR 12,5 miljoen euro voor de Roemeens international.

Marin werd op 23 mei 1996 geboren in Boekarest, Roemenië. Hij doorliep in zijn geboorteland de Gheorghe Hagi Football Academy en kwam vervolgens uit voor het eerste elftal van FC Viitorul Constanța. In januari 2017 nam Standard Luik de speler over van de Roemeense club. Tot nu toe speelde hij vijftien officiële duels voor zijn nationale team.