Leeuwinnenfestival in Nuenen

Het meidenvoetbal wordt steeds populairder helemaal de Oranje Leeuwinnen het WK spelen in Frankrijk deze zomer. Daarom organiseert de KNVB samen met RKSV Nuenen een Leeuwinnenfestival. Een dag met de allerleukste voetbalgames speciaal voor meiden.

Voor ieder meisje dé kans om samen met de andere meiden te voetballen en plezier te maken! Het Leeuwinnen Voetbalfestival is voor meiden van 10 tot en met 15 jaar, lid of geen lid van een voetbalvereniging. Deelname is gratis.