ORANJEVROUWEN POPULAIRDER DAN MANNENELFTAL

Jongeren onder de 18 jaar zijn veruit de grootste fans van de Nederlandse Oranjeleeuwinnen. Onder volwassenen leeft het vrouwenvoetbal nauwelijks. Dit blijkt uit het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Voetbal is overigens niet de meest favoriete sport bij jongeren, dat is zwemmen. De sport top 5 voor jongeren bestaat verder uit bowlen, fietsen en schaatsen. Het WK Voetbal is, na de Olympische Spelen, het populairste sportevenement onder de jeugd.

‘Kennelijk kijkt de jeugd minder traditioneel naar de man/vrouw-verhouding in de sportwereld’, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Jongeren hebben op alle fronten meer bewondering voor het vrouwenelftal dan voor de mannen. Ze vinden de Oranjevrouwen niet alleen op een hoger niveau spelen, maar zien de vrouwen ook als een opvallender team, vriendelijker én stoerder.’

Andere opvallende conclusies uit het onderzoek:

Voetbal heeft het beste kwaliteitsimago, bowlen is het gezelligst, wandelen het vriendelijkst, boksen is stoer en duiken het meest bijzonder

Zwemmen scoort op alle imago-aspecten goed en wordt gezien als de nummer één sport

Ajax is sportclub nummer één en de Johan Cruijff ArenA hét stadion

Judo Bond Nederland heeft, na de KNVB, het sterkste imago dankzij de duidelijke naam

Top 10 favoriete sportclubs en -teams

Ajax

Nederlands voetbalelftal vrouwen

Nederlands voetbalelftal mannen

Feyenoord

PSV

Nederlands hockeyelftal

FC Utrecht

FC Groningen

AZ

Vitesse

Top 10 favoriete sporten

Zwemmen

Voetbal

Bowlen

Fietsen

Schaatsen

Gymnastiek

Wandelen

Tennis

Tafeltennis

Hockey

Voetbal staat voor topprestaties en bowlen voor gezelligheid

Waarin voetbal zich volgens de jeugd vooral onderscheidt van andere sporten zijn de topprestaties op het voetbalveld. Dit kwaliteitsaspect speelt ook bij atletiek en tennis een belangrijke rol om deze sporten aantrekkelijk te vinden. Sporten die in de eerste plaats met gezelligheid, en niet met prestaties, worden geassocieerd zijn bowlen en badminton. Wandelen heeft het vriendelijkste imago en boksen is het stoerst volgens jongeren.

‘De reden dat zwemmen onder jongeren het sterkste imago heeft, komt door de combinatie van alle aspecten. In de eerste plaats wordt de zwemsport als gezellig en vriendelijk gezien, maar daarnaast heeft het ook een kwalitatieve en stoere kant’, aldus merkadviseur Beerda. ‘Duiken en zwemmend redden zijn de sporten die zich het sterkst onderscheiden. Deze sportvormen vinden jongeren een stuk stoerder dan zwemmen.’

Top 5 Kwalitatieve sporten

Voetbal

Atletiek

Tennis

Wielrennen

Triathlon

Top 5 Gezellige sporten

Bowlen

Badminton

Zwemmen

Wandelen

Tafeltennis

Top 5 Vriendelijke sporten

Wandelen

Korfbal

Volleybal

Bowlen

Badminton

Top 5 Stoere sporten

Boksen

Rugby

IJshockey

Motorrijden

Karate

Top 5 Speciale sporten

Duiken

Zwemmend redden

Wintersport

Paardensport

Handboogsport

WK Voetbal is, na de Olympische Spelen, het populairste sportevenement

Ook als het gaat om de beoordeling van de sportevenementen komt voetbal niet op de eerste plaats voor jongeren. Voor de Olympische Spelen klopt hun hart het snelst, daarna komen pas het WK en EK Voetbal en de Eredivisie op het rijtje van favoriete evenementen. Schaatsen neemt, net als voetbal, vier plaatsen in op het rijtje van hoogtepunten in de sport met de Elfstedentocht en het WK, EK en NK.

Top 9 Favoriete sportevenementen

Olympische Spelen

WK Voetbal

EK Voetbal

Eredivisie

Elfstedentocht

UEFA Champions League

WK Allround Schaatsen

EK Allround Schaatsen

NK Allround Schaatsen

Ajax is club nummer één en de Johan Cruijff ArenA hét stadion

Eerder onderzoek laat zien dat de populariteit van Ajax en Feyenoord onder volwassenen al jarenlang vrijwel gelijk is. Maar uit dit nieuwe onderzoek blijkt Ajax onder jongeren duidelijk aan kop te staan. Feyenoord en PSV volgen op afstand. Als het om de kwaliteitsperceptie gaat staat Ajax ver bovenaan, gevolgd door PSV en daarna pas Feyenoord. De Rotterdamse club heeft wel een veel vriendelijker imago dan zijn Amsterdamse concurrent. De populariteit van de Johan Cruijff ArenA en De Kuip ontloopt elkaar niet veel, maar Amsterdam staat hier toch weer op nummer één. Het Philips Stadion komt op plaats vier, na Rotterdam Ahoy.

Top 9 Favoriete sportaccommodaties

Johan Cruijff ArenA

De Kuip

Rotterdam Ahoy

Philips Stadion

GelreDome

AFAS Stadion

Abe Lenstra Stadion

Stadion Galgenwaard

Papendal

Judo Bond Nederland heeft, na de KNVB, het sterkste imago dankzij de duidelijke naam

Net als bij volwassenen is de KNVB bij jongeren de populairste sportbond. ‘Deze toppositie is niet vreemd gezien het grote aantal jeugdvoetballers en de media-aandacht voor de voetbalbond’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Wel opvallend is de hoge, tweede positie van de Judo Bond Nederland. De judosport neemt namelijk slechts de 16e plaats in op de ranglijst van meest geliefde sporten en als het gaat om het aantal jeugdsporters staat judo op plaats elf. De verklaring is echter simpel: de Judo Bond Nederland heeft als een van de weinige sportbonden een heldere naam. Zeker voor de jeugd zijn namen als KNGU, KNWU, KNLTB en Nevobo onbegrijpelijk.’

Onderzoek onder 1.100 jongeren van 4 tot 18 jaar.