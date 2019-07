Tappel pakt zwaarbevochten zege op Zandvoort

Autocoureur Henk Tappel uit Assen heeft op het circuit van Zandvoort een zwaarbevochten overwinning behaald in de tweede race van de Dutch Supercar Challenge. In de Sportklasse was hij ondanks problemen met de versnellingsbak niet te kloppen. Daardoor sluit de Assenaar een moeilijk weekend toch op een positieve manier af. Tappel staat na het raceweekend in Zandvoort op de derde plaats in het kampioenschap.

Tijdens de kwalificaties op zaterdag toonde Tappel zich al de beste. De Assenaar zette de snelste tijd op de klokken en nam daarmee de pole voor zijn rekening. In de eerste wedstrijd op zaterdagmiddag liep Tappel echter tegen technische problemen aan, waardoor hij zijn

Zilhouette Honda niet aan de finish wist te brengen.

In de tweede race op zondag was de routinier uit op eerherstel en in de openingsfase van de wedstrijd bouwde hij een mooie voorsprong op ten opzichte van de concurrentie. Halverwege de wedstrijd leken problemen met de versnellingsbak echter roet in het eten te

gooien. “Ik kon niet meer in de derde en zesde versnelling rijden, en kon feitelijk alleen de vierde en vijfde versnelling gebruiken. Vooral die zesde versnelling had ik in Zandvoort echt wel nodig,” vertelde Tappel na afloop van de race.

De voorsprong van Tappel leek genoeg om ondanks de problemen te verdedigen, maar een safety-car situatie leek daar verandering in de te brengen. “Hierdoor was ik mijn voorsprong ineens kwijt. Gelukkig had mijn concurrentie meer last van het verkeer van snellere deelnemers, waardoor ik weer wat uit kon lopen. Ik moest er echter hard voor vechten en deze wedstrijd moest ik echt op het scherpst van de snede rijden,” legt de Assenaar uit.

Met de zege op zak gaat ook voor Tappel de zomer-break in. De volgende race van Dutch Supercar Challenge is op 17 en 18 augustus tijdens de GAMMA Racing Days op het TT Circuit Assen. Daar verdedigt Tappel een derde plaats in het kampioenschap van de Sportklasse.