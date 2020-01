Stam en Bargeman in één streep door in Dakar

Twee dagen werden één dag in de beleving van Teun Stam en René Bargeman.

Na een dag klussen in de woestijn en een nachtje overslaan, ging het vandaag in één rechte streep door. Op een achterstand van ‘slechts’ drie uur van etappewinnaar Carlos Sainz bracht Stam de Toyota Landcruiser aan de finish van de vijfde etappe. De Nederlander kwam als 55e over de streep op +2.59.43.

Op 60 km in de wedstrijdproef (van 453 km) kwam de Toyota van Schijf Rally gisteren stil te staan, middenin de woestijn. “We werden opgevangen door de politie, die een bivakje bouwden, compleet met Perzisch tapijt. We kregen koffie, thee, bananen, sinaasappels, koekjes. Alles prima verzorgd.”