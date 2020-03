Geen smoesjes meer: zo creëer je je eigen fitnessruimte thuis

We vinden altijd wel een excuus: geen tijd, te ver weg, het regent, de openingstijden komen niet uit. Dan kom je er uiteindelijk toch aan en is het te druk, zijn alle apparaten bezet en voel je je behoorlijk geïntimideerd door de ervaren krachtpatsers en flinterdunne fitgirls. Er zijn 1001 excuses om niet naar de sportschool te hoeven, maar er is geen enkel excuus om niet aan je gezondheid te werken.

Je eigen sportruimte thuis

Met een eigen fitnessruimte thuis train je wanneer het je uitkomt, op je eigen tempo, met je favoriete machines en oefeningen, zonder dat je je druk hoeft te maken over mensen die je lastig vallen. En, niet te vergeten: je kunt je eigen favoriete muziek zo hard afspelen als je zelf wilt. We geven je inspiratie en tips om thuis je eigen sportruimte te creëren!

Over de ruimte

Allereerst, zorg dat je een ruimte heb waarin jij niemand stoort en waarin niemand jou stoort. Niks zo vervelend als dat je iedere keer met spullen moet slepen om anderen niet in de weg te zitten. Het telkens weer op moeten ruimen, werkt minstens zo demotiverend, dus zorg voor een eigen plek waar je je ding kunt doen.

Daarnaast is het fijn als je ook mensen die niet in je ruimte zijn niet stoort. Als er een verdieping onder je zit, houd er dan rekening mee dat je niet zomaar je gewichten kunt laten vallen. Een ruimte met een betonnen vloer is het fijnst voor een eigen home gym. Met vloerbedekking of rubberen deurmatjes bescherm je je vloer tegen beschadigingen. Heb je een kelder? Perfect! Hier heeft niemand last ervan als je iets laat vallen of je muziek lekker hard zet.

De apparatuur

Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt, maar we gaan er even vanuit dat je vooral gaat voor functionele en efficiënte apparatuur. We delen het daarom op in cardio en krachttraining.

Wat heb je nodig voor cardio?

Zelfs als je je focust op krachttraining, kan het af en toe lekker zijn om een goede warming up te doen in de vorm van cardio. Ook kan cardiotraining een belangrijk onderdeel zijn van je trainingsschema, afhankelijk van welk doel je wilt bereiken.

De meest populaire manieren om binnenshuis aan cardio te doen, zijn fietsen of hardlopen. Met een spinning fiets of hometrainer werk je aan je conditie en krijgen je beenspieren een lekkere boost. Of je kiest voor een hardloopband of crosstrainer. Ga voor een cardioapparaat waar je het langste plezier aan denkt te beleven. Als je niet echt van hardlopen houdt, gaat een loopband daar geen verandering in brengen. Denk aan de lange termijn!

Wat heb je nodig voor krachttraining thuis?

Het doen van krachttraining heeft ontzettend veel voordelen, zowel voor je conditie als voor je uiterlijk. Je kunt je eigen thuisgym zo gek en uitgebreid maken als je wilt. Ben je een beginner of gewoon op zoek naar een goede basis? Denk dan aan de volgende apparatuur en spullen.

Een halterbank

Hier kun je een breed scala belangrijke oefeningen op uitvoeren. Ook neemt een halterbank niet al te veel ruimte in beslag. Het bankje kun je multifunctioneel inzetten en ook gebruiken voor andere oefeningen, zoals lunges met een been of push ups met je voeten op een verhoging.

Halters en gewichten

Onmisbaar voor je halterbank! Met een lange rechte halter en een of twee korte handhalters kom je al een heel eind. Voor de gewichten is het van belang dat je gewichten aanschaft die je op dit moment al kunt gebruiken. Als je te zwaar kiest, zul je merken dat je te veel moeite hebt met het uitvoeren van je oefeningen, de moed verliest en alsnog niet vaak genoeg traint. Je kunt altijd gaandeweg zwaardere gewichten kopen wanneer je vooruitgang boekt en de smaak te pakken hebt. Kies gewichten om te gebruiken in combinatie met je halters en een aantal losse dumbbells.

Overige hulpmiddelen

Met elastieken, een ab wheel, verzwaarde ballen of een fitnessbal kun je meer variatie aanbrengen in je workouts en houd je het leuk voor jezelf.

Het hele jaar door fit

Het weer zal je niet meer tegenhouden, met een sportruimte thuis heb je zelf de volledige verantwoordelijkheid over je fitness. Of je nou een beginner bent of simpelweg niet genoeg krijgt van je workouts, een thuisgym is een goed idee voor iedereen. Zou een sportruimte thuis ook een oplossing voor jou zijn?