Overleden shorttrack schaatster Lara van Ruijven krijgt laatste eerbetoon in Thialf

Woensdagavond zal er in het rond ijsstadion Thialf in Heerenveen een laatste eerbetoon plaatsvinden voor Lara van Ruijven, de wereldkampioene shorttrack die op 10 juli in een Frans ziekenhuis overleed. Dit heeft het Thialf woensdag bekendgemaakt.

Rouwauto over het ijs

Lara is afgelopen weekeinde teruggekeerd in Nederland. Woensdagavond zal zij met een rouwauto naar Thialf worden overgebracht. 'Het is de bedoeling dat Van Ruijven daar rond 19.45 uur aankomt, waarna de auto in de schaatstempel een laatste ronde zal maken over het ijs waarop zij de afgelopen dertien jaar vrijwel dagelijks haar sport bedreef', aldus het Thialf.

Erehaag van teamgenoten

Binnen in Thialf zullen teamgenoten een erehaag vormen. Vrienden, fans en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om ditzelfde buiten het stadion te doen. Na dit laatste bezoek aan Thialf zal Van Ruijven worden overgebracht naar het Westland, waar zij haar jeugd doorbracht tot ze voor het shorttrack naar Heerenveen verhuisde.

Regerend wereldkampioene op de 500 meter

De Naaldwijkse maakte sinds 2013 deel uit van de nationale shorttrackselectie van bondscoach Jeroen Otter. Ze groeide uit tot een onmisbare schakel in de succesvolle relayploeg, die onder meer vijf Europese titels en Olympisch brons won. Hét hoogtepunt in haar loopbaan beleefde ze in 2019, toen ze als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel shorttrack behaalde. Op de 500 meter is ze regerend Wereldkampioene.