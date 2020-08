Bondscoach Sarina Wiegman stapt over van Leeuwinnen naar Lionesses

'Begrijpelijke stap'

KNVB-directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma - samen met algemeen directeur Jan Dirk van der Zee verantwoordelijk voor de aanstelling van de bondscoach: 'Het was geen geheim dat we, ervan uitgaande dat we ons plaatsen, graag met Sarina waren doorgegaan tot en met het EK van 2022. Dat was immers ook het oorspronkelijke plan, voordat door corona de hele voetbalkalender op de schop ging. Maar ik begrijp deze stap en het moment heel goed, hoe jammer het ook voor ons is'.

'We gunnen haar deze transfer'

'Sarina heeft heel veel voor het vrouwenvoetbal in het algemeen betekend, en zéker voor de Leeuwinnen en de KNVB. Daarom gunnen we haar deze transfer ook. We mogen met z’n allen trots zijn dat een Nederlandse coach bij zo’n toonaangevende voetbalnatie aan de slag gaat. Over de samenwerking komend jaar maken we ons geen enkele zorgen. Ik heb Sarina leren kennen als zeer loyaal, een echte winnaar, die bovendien barst van de ambitie. En wij hebben ruim de tijd om ons te buigen over de opvolging, dus dat gaan we de komende maanden dan ook in alle rust doen', aldus Hoogma

EK-winst

Wiegman maakte in 2014 de overstap van ADO Den Haag naar de KNVB. Na tweeënhalf jaar als assistent-bondscoach te hebben gewerkt, werd de in Den Haag geboren en getogen Wiegman in januari 2017 aangesteld als eindverantwoordelijke voor de OranjeLeeuwinnen. In 2017 leidde Wiegman de ploeg in eigen land naar de EK-winst, op het wereldkampioenschap in Frankrijk afgelopen zomer pakte de selectie zilver én een Olympisch ticket.

WEURO 2021

De vrouwen van Oranje zijn goed op koers voor plaatsing voor WEURO 2021, dat in de zomer van 2022 plaatsvindt in Engeland. De titelhouder gaat na zes wedstrijden ongeslagen aan de leiding in groep A. De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd is in en tegen Rusland op 18 september. Voor de Olympische Spelen in 2021 in Japan zijn de OranjeLeeuwinnen al geplaatst.