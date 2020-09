Erotiekgigant EasyToys alsnog hoofdsponsor FC Emmen

EasyToys staat vooralsnog één seizoen op de borst van de eredivisionist. Op de algemene ledenvergadering van de KNVB in december dit jaar kan de overeenkomst alsnog worden opgetrokken tot drie jaar, de periode die FC Emmen en EasyToys zelf waren overeengekomen.

Opgelucht

Eric Idema, CEO van EasyToys en zelf afkomstig uit Emmen, is blij en opgelucht dat de goedkeuring nu een feit is. “Dit is een erg bevredigende uitkomst van de gesprekken. We zijn enorm trots dat we nu alsnog hoofdsponsor van FC Emmen zijn geworden. Een club uit de regio waarmee wij ons verbonden voelen en net als wij, spelend op het hoogste niveau. Net als FC Emmen doen wij het graag net even anders door ons verhaal op een eigenzinnige manier te vertellen. Daarin kunnen we elkaar versterken.”

Met de exposure die het hoofdsponsorschap met zich meebrengt hoopt de webshop seksualiteit op een leuke en speelse manier onder de aandacht te brengen. “Bovendien kan meer positieve aandacht voor onze webshop bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat nog altijd rust op onze branche.” Ook op educatief vlak wil EasyToys een rol spelen. Daartoe wil het bedrijf in overleg met de KVNB over de vraag wat ze op maatschappelijk vlak voor elkaar kunnen betekenen.

De KNVB besloot in eerste instantie niet akkoord te gaan met de sponsordeal. Na de aanvankelijke weigering kreeg EasyToys veel steun uit binnen- en buitenland. Ook de gemeente Veendam, waar EasyToys is gevestigd, sprong in de bres. Daarbij noemde het gemeentebestuur de onderscheidingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kansen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het bedrijf krijgen.

Grootste erotiekwebshop

EasyToys is met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen de grootste erotiekwebshop van de Benelux. In 2007 begon Idema met EasyToys en hij bouwde het bedrijf in dertien jaar tijd uit tot internationaal marktleider. “Thuis, met de kledingkast als magazijn, ben ik gestart”, aldus Idema. “Door altijd ontzettend hard te werken en met veel ambitie is het bedrijf uiteindelijk gegroeid tot waar we nu staan en we zijn nog lang niet klaar.”

Ronald Lubbers, voorzitter van FC Emmen, spreekt van een mooie voorlopige oplossing “Na het eerste overleg op dinsdag in Zeist zijn de gesprekken woensdag en vanochtend voortgezet en die zijn in een dusdanig goede harmonie verlopen dat we een mooi compromis hebben gevonden. Eén positief aspect wil ik graag benoemen, namelijk dat er na dinsdag een wederzijdse verdiepingsslag is gemaakt, ook door de KNVB. Deze verdieping en de open communicatie daarbij naar elkaar heeft ertoe geleid dat we tot deze pragmatische oplossing zijn gekomen. Wij zijn als FC Emmen erg blij dat we nu onze overeenkomst met EasyToys kunnen nakomen.”

Ambitieus

Lubbers vervolgt: "Wij zijn trots om een West-Europees marktleider te kunnen presenteren als de nieuwe hoofdsponsor. Nadat de eerste contacten waren gelegd met EasyToys was het volgens de voorzitter al snel duidelijk dat deze combinatie goed zou werken. Beide bedrijven zijn niet standaard maar hebben gemeen dat ze doen wat ze zeggen. We zijn jong en ambitieus en groeien door gewoon te blijven."

Naast de shirts van de eerste selectie worden ook de voetbalshirts voor de supporters met de naam van de nieuwe hoofdsponsor EasyToys verkocht. Jeugd onder 18 koopt het shirt altijd zonder het logo van de nieuwe hoofdsponsor. Daarom is EasyToys voor de jeugd op zoek naar een organisatie om de lege ruimte op de borst aan te schenken. Daarover vinden momenteel vergevorderde gesprekken plaats.

Over FC Emmen

FC Emmen werd opgericht op 21 augustus 1925. Het is de enige profvoetbalclub uit de provincie Drenthe. De club speelt sinds 1985 profvoetbal en kwam vervolgens 33 seizoenen achtereen uit in de eerste divisie. FC Emmen speelt in de eredivisie waarin het afgelopen seizoen als twaalfde eindigde.

Over EasyToys

Easytoys is onderdeel van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van de Benelux. De erotiekgigant is bezig met een Europese uitrol en is inmiddels in zeven verschillende landen te vinden. Met een team van specialisten adviseert en informeert de webshop hun klanten via hun blog EasyToys Magazine en EasyToys TV. De missie luidt: een plezierig seksleven voor iedereen.

EDC Retail werd in 2007 door Eric Idema opgericht, heeft zo'n 200 medewerkers in dienst en zette in 2019 ruim 33 miljoen euro om.