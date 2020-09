Wat Koeman te wachten staat in Barcelona

Wat staat de voormalige bondscoach te wachten in de Spaanse stad? We blikken terug op de laatste jaren van FC Barcelona, en kijken vooruit naar het nieuwe seizoen, waarin Koeman een lastige taak te wachten staat om de Spaanse topclub aan nieuwe prijzen te helpen.

Toen Koeman nog maar net bij Barcelona had getekend, kwam de eerste rel al op tafel. Sterspeler en kind van de club Lionel Messi wilde vertrekken uit Barcelona. De 8-2 nederlaag tegen Bayern München, na een sowieso al teleurstellend seizoen, zorgde ervoor dat Messi zijn zinnen had gezet op een transfer naar het buitenland. De Argentijn zei recht te hebben op een transfervrije status, zoals hij met de club had afgesproken toen hij zijn contract verlengde enkele jaren terug. FC Barcelona dacht daar echter anders over en wilde maar liefst 700 miljoen euro voor de sterspeler ontvangen.

Wat volgde was een strijd tussen speler en club, waar Ronald Koeman alleen maar vanaf een afstandje naar kon kijken. Uiteindelijk wilde Messi geen ruzie maken in de rechtszaal en besloot hij, met enige tegenzin, om nog een seizoen in Camp Nou te voetballen. Een geluk voor Koeman, of eerder een last? Want Messi zet je er niet langs, en de vraag is hoe gemotiveerd de kleine Argentijn nog is om te knallen voor zijn club.

Koeman zal uiteraard vol voor de Spaanse titel gaan. Maar nu de kwalificaties voor de Champions League doorgaan, zal hij zeker ook weer voor een nieuwe titel gaan met FC Barcelona. De club zal in elk geval weer nieuw succes willen zien. De seizoenopening tegen Villarreal was in elk geval hoopgevend. Barcelona won overtuigend met 4-0 in het eerste duel van het seizoen.

Een roerige transferperiode

Koeman wist toen hij tekende in Barcelona dat hem een roerige transferperiode te wachten stond. Veel, voornamelijk oudere, spelers stonden op de wachtlijst om de club te verlaten. Barcelona wordt scherp in de gaten gehouden door de UEFA met betrekking tot financiële fairplay. Ondertussen wil de club graag wat spelers verkopen om inkomsten te genereren en om flink te snijden in de salariskosten.

Onder meer Luis Suarez, Artur Vidal en Nelson Semelo vonden elders onderdak, en nog meer spelers staan op het punt om Barcelona te verlaten.

Dat biedt voor Koeman en zijn technische directeur ruimte om nieuwe talenten binnen te halen. Daarbij liet Koeman al snel zijn oog vallen op de Nederlanders Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, die hij nog kent van zijn succesvolle periode bij het Nederlands elftal. Koeman ziet in Memphis zijn aanvalsleider voor de komende jaren, zeker als Messi volgend jaar alsnog vertrekt. Wijnaldum moet de middenvelder worden die zorgt voor de balans op het middenveld.

Hij zal een tandem moeten gaan vormen met Frenkie de Jong, die vorig jaar de overstap maakte naar de Catalaanse hoofdstad. Afgelopen seizoen speelde De Jong nog wisselvallig. De ene wedstrijd was hij dé uitblinker van Barça, het volgend duel was hij compleet onzichtbaar. Nu Koeman van plan is om hem op zijn favoriete positie te zetten, ziet de toekomst voor De Jong er een stuk rooskleuriger uit. Als het aan Koeman ligt wordt hij één van de pijlers van het nieuwe FC Barcelona.

Meedoen voor de prijzen

Afgelopen seizoen greep Barcelona naast alle prijzen. Voordat de coronacrisis uitbrak, stond Barcelona nog bovenaan in de competitie en was de club actief in de Champions League. Na de noodgedwongen stop was het in de Spaanse competitie echter Real Madrid van trainer Zinedine Zidane dat een stuk beter uit de startblokken kwam.

Barcelona moest de titel aan Real Madrid afgeven, en werd in de Champions League op kansloze wijze uitgeschakeld door Bayern München. Het werd 8-2 voor de Duitsers, een zeldzaam grote nederlaag voor Messi en zijn kompanen.

Aan Koeman de taak om komend seizoen weer mee te doen voor de prijzen. De laatste overwinning in de Champions League dateert van 2015, hoog tijd voor een nieuwe cup met de grote oren voor de Catalanen dus, en Ronald Koeman moet ze daaraan helpen.