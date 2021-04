'Kans op matchfixing neemt toe door fout in nieuwe gokwet'

'De sport heeft de noodklok geluid en een brief gestuurd aan de minister van rechtsbescherming en een position paper gericht aan de woordvoerders kansspelen in de Tweede Kamer', zo meldt sportkoepelorganisatie NOC*NSF donderdag.

Online kansspelen

Vanaf 1 april is het mogelijk voor bedrijven om vergunning aan te vragen voor de online kansspelen (wet Kansspelen op Afstand, KoA). 'De sport maakt zich grote zorgen over geringe urgentie bij het beleidsministerie van Justitie en Veiligheid en toezichthouder Ksa over de invulling van het KOA-amendement meldplicht en de oprichting van een Sports Betting Intelligence Unit', aldus NOC*NSF.

Pogingen matchfixing door criminelen

De afgelopen weken bleek dat criminelen pogingen tot matchfixing doen in Nederland en dat hiervoor sporters worden benaderd. Dit beperkt zich niet tot het voetbal of tennis, maar is een gevaar voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de gehele sport. Sportliefhebbers, en natuurlijk de samenleving als geheel, moeten kunnen vertrouwen op wat ze in de sportarena zien. Structureel, goed toegerust en onafhankelijk toezicht op weddenschappen is noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op opvallende of verdachte gokbewegingen.

Verzwakking informatiepositie

De sport heeft daarnaast grote zorgen over de verwachte verzwakking van de informatiepositie van de sport doordat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing is op veel van de meldingen en signalen die op grond van de wet KOA dienen te worden gemeld bij de SBIU van de Ksa en de sportbonden.