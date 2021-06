Nederland wint met 0-3 van Noord-Macedonië

In de eerste helft was Macedonië niet van plan om de wedstrijd aan Nederland cadeau te geven en creëerde de eerste kansen in de wedstrijd. Ivan Trickovski schopte als eerste de bal in het doel, maar werd gelukkig voor Nederland afgekeurd door buitenspel. Niet veel later kwam Nederland weer goed weg met een snoeiharde bal op de lat door Aleksandar Trajkovski.

In de 24e minuut weet Depay de 0-1 te scoren voor Nederland. In de tweede helft schakelt bondscoach Frank de Boer over van 5-3-2 over naar 4-3-3 opstelling. Dit resulteerde in de 51e minuut in een doelpunt door Wijnaldum die voor de 0-2 zorgde. In de 58e minuut deed Wijnaldum opnieuw zijn kans en maakte de 0-3.