Hof: KNGU niet verplicht om turncoach Wevers in te zetten op Olympische Spelen

Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding uitspraak gedaan in het hoger beroep van de KNGU tegen de uitspraak van de kantonrechter. Het hof vindt dat de KNGU zelf moet kunnen bepalen wie er in het begeleidingsteam komen voor de sporters die bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen gaan.

Kantonrechter

Daarmee komt het hof dus tot een andere conclusie dan de kantonrechter die de KNGU had bevolen om Wevers voor te dragen aan NOC*NSF als lid van het begeleidingsteam Dames Turnen op de Olympische Spelen 2021 in Tokio. Het hof vindt dat de KNGU zelf mag bepalen wie er in het begeleidingsteam zitten.

Deelname aan het begeleidingsteam is geen arbeidsvoorwaarde

In de arbeidsovereenkomst van Wevers staat als een van de taken opgenomen: lid van begeleidingsteam van grote evenementen. Het hof vindt dat dit niet betekent dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen. Dat geldt zeker bij de Olympische Spelen, omdat het aantal door NOC*NSF uitgegeven accreditaties voor het begeleidingsteam beperkt is. De KNGU is uiteindelijk verantwoordelijk voor de samenstelling van het begeleidingsteam.

Redelijk besluit

De KNGU heeft in redelijkheid kunnen besluiten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen. Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en ook persoonlijk aan Wevers meegedeeld. Het is duidelijk dat Wevers een andere visie heeft maar de KNGU heeft als werkgever en vereniging, die verantwoordelijk is voor het topsportbeleid, de nodige vrijheid om haar eigen beleidsafwegingen en -keuzes te maken. 'Omdat Wevers geen recht heeft op deelname aan het begeleidingsteam, is het besluit om hem niet naar Tokio te laten gaan niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap', aldus het hof.