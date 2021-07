Ajax verlengt contract Dusan Tadić

Tadić werd op 20 november 1988 geboren in Bačka Topola, Joegoslavië. De aanvaller kwam in 2018 over van het Engelse Southampton. Op 25 juli 2018 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – Sturm Graz (2-0), in de tweede voorronde van de UEFA Champions League. Hij speelde tot nu toe 149 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 76 doelpunten. Het afgelopen seizoen werd de aanvoerder uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars: “Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider. Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn voor Ajax.”