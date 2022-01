'Blijvende hersenschade bij oud-sporters na hersenschudding'

Een botsing met een tegenstander of de hoofden tegen elkaar tijdens een kopduel. Directe of indirecte klappen tegen het hoofd kunnen in voetbal, rugby en andere contactsporten hersenschuddingen veroorzaken. Hoewel de acute symptomen meestal binnen enkele dagen verdwijnen, kunnen sporters op de lange termijn met zeer ernstige gezondheidsproblemen te maken krijgen. Dit zegt Nikki Kolman van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.