Bijna alle kaarten voor UEFA Futsal EURO 2022 binnen enkele uren uitverkocht

Vanmorgen is om 11.00 uur de pre-sale gestart voor ticketkopers die in een eerder stadium al tickets hebben gekocht voor het EK Futsal. Binnen enkele uren zijn een groot aantal wedstrijden al volledig uitverkocht. Waaronder de wedstrijden a.s. vrijdag in Groningen en Amsterdam. Dat wil zeggen dat Nederland het met de maximale capaciteit van 1.250 fans opneemt tegen Servië. Ook de halve finale en finale zijn al uitverkocht.

Alleen voor de wedstrijden op zaterdag in Groep C en D, die in zowel MartiniPlaza als de Ziggo Dome plaatsvinden, en de kwartfinales zijn nog voldoende kaarten beschikbaar.

Vanavond gaan de deuren in MartiniPlaza al open voor een groep kids van het legacy-programma van UEFA Futsal EURO 2022. Een mooie warming-up naar de eerste uitverkochte wedstrijden voor vrijdag.

Tickets zijn nog te koop via futsaleurotickets.nl. Indien er morgen nog kaarten beschikbaar zijn, start de vrije verkoop om 12.00 uur.

Na winst op Oekraïne in de openingswedstrijd en een 4-1 verlies tegen Europees- en Wereldkampioen Portugal liggen alle kansen voor een plek in de kwartfinale nog open. Mocht Oranje Futsal zich vrijdag plaatsen voor de kwartfinale dan spelen zij deze op maandag 31 januari in de Ziggo Dome.