Ranomi Kromowidjojo zet punt achter mooie professionele zwemcarrière

Met vier jaar zwemdiploma's

'Na 16 jaren topsport is mijn professionele zwemcarrière helemaal af. Als baby van 3 maanden oud nam oma mij al mee naar het bad en met 4 jaar had ik m’n zwemdiplomas', schrijft Kromowidjojo.

Indrukwekkende zwemcarrière

Ranomi Kromowidjojo, die in 1990 werd geboren in het Groningse Sauwerd als dochter van een Surinaams-Javaanse vader en een Nederlandse moeder, is drievoudig Olympisch kampioene, meervoudig Europees kampioene en meervoudig wereldkampioene. Kromowidjojo werd in 2012 Olympisch kampioene op zowel de 50 als de 100 meter vrije slag. In 2018 werd zij wereldkampioen op de 50 meter vlinderslag.

'Passie'

'Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport, en dat het een onderdeel is van een groter geheel. Ik heb zoveel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen! Dankzij al die jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door de juiste gedachten te hebben. En ben er ook van overtuigd dat deze ervaringen mij nu ook gaan helpen met mijn volgende uitdaging om anderen te inspireren', schrijft Kromowidjojo.

'Boeken schrijven'

'Hoe dat er exact uit gaat zien weet ik nu nog niet. Maar één ding weet ik wel, dit is niet het einde, ik kan boeken vol schrijven vol lessen, mooie herinneringen, waardevolle vriendschappen, en alles wat ik heb meegemaakt als “pro”. Ik kan ook een boek schrijven om alle mensen die belangrijk voor mij zijn (geweest) te bedanken. Maar ik denk dat ik in plaats daarvan de komende tijd -eindelijk- eens tijd neem om te proosten, toasten of eens spontaan op de koffie te gaan. En op een andere manier te genieten', aldus Kromowidjojo.