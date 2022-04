Definitief geen nieuw stadion, Feyenoord blijft in huidige Kuip

'Enorme onzekerheden'

'Voor alle plannen hieromtrent geldt dat ze in het huidige tijdsgewricht, met onder meer enorme onzekerheden op de financiële en goederenmarkten, onhaalbaar zijn', aldus Feyenoord.

'Geen onverantwoorde risico’s nemen

‘In het Stadiondossier is door de BVO (Betaald Voetbal Organisatie) steeds gezegd dat de club graag een nieuw stadion zou willen als de club er financieel op vooruit gaat, het gebouwd kan worden voor een vaste prijs en passende financiering rond is. Maar de club kan geen onverantwoorde risico’s nemen in dit dossier. Zo staat de huidige clubleiding er uiteraard ook in. Met dat als uitgangspunt is dit het enige besluit dat we kunnen nemen,’ verklaarde Feyenoords algemeen directeur Dennis te Kloese vanmiddag tijdens een persconferentie in De Kuip.

Rapport 'Alternatievenvergelijking'

De Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord stelden vast dat een verbouwing van Stadion Feijenoord of de bouw van een nieuw stadion onhaalbaar is, nadat zij eerder deze week het rapport van de zogenoemde ‘Alternatievenvergelijking’ hadden ontvangen. De afgelopen 4,5 maanden werden, op verzoek van de club, twee zogenoemde ‘verbouwingsvarianten’ van het huidige stadion en nieuwbouw aan de Maas door experts met elkaar vergeleken en beoordeeld op hun haalbaarheid. De conclusie van het rapport is dat nieuwbouw weliswaar beter zou zijn dan een van de voorliggende verbouwopties, maar daarbij wordt opgemerkt dat ook nieuwbouw in elk geval de komende tijd niet haalbaar is.

'Om de tafel'

Nu duidelijk is dat Feyenoord nog een lange reeks van jaren in de huidige Kuip blijft voetballen gaat Feyenoord met Stadion Feijenoord om de tafel over hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Daar hoort in elk geval bij het wegwerken van achterstallig onderhoud. Te Kloese: ‘In de verwachting, of in elk geval hoop, dat Feyenoord ergens de komende jaren naar een nieuw stadion zou gaan, is het begrijpelijk dat een aantal zaken niet is aangepakt. Echter, nu er helderheid is, moeten er in De Kuip op korte termijn zaken worden opgepakt. We zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van plannen en ideeën over hoe we de situatie kunnen optimaliseren. Daarover willen we snel met de stadiondirectie in gesprek.’