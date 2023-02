John Heitinga maakt seizoen af als hoofdtrainer Ajax

De clubleiding van Ajax en John Heitinga zijn overeengekomen dat de 39-jarige oud-speler in elk geval de rest van dit seizoen hoofdtrainer is van het eerste elftal. Dwight Lodeweges is per direct als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van Heitinga.

John Heitinga verlengde half november jongstleden zijn contract. Zijn verbintenis bij Ajax loopt tot en met 30 juni 2025. Heitinga (Alphen aan den Rijn, 15 november 1983) stond afgelopen weekend als interim-trainer aan het roer in de gewonnen uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior (1-4). Sinds de zomer van 2021 vervulde hij de rol van hoofdtrainer van Jong Ajax. De oud-international doorliep de jeugdopleiding in Amsterdam en speelde zeven seizoenen in de hoofdmacht, voordat hij via Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC in 2015 terugkeerde in Ajax 1. Na zijn voetbalpensioen in 2016 bekleedde Heitinga verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax. Hij was in het seizoen 2016/2017 assistent-trainer van Marcel Keizer bij Jong Ajax en leidde tussen 2017 en 2021 het hoogste jeugdteam van Ajax, de huidige O18.

Lodeweges tekende bij Ajax een contract dat per direct is ingegaan en loopt tot en met 30 juni 2023. De Nederlandse voormalig profvoetballer met Canadese roots begon zijn trainerscarrière bij Go Ahead Eagles, de club waar hij als speler ook voor uitkwam. Verder stond de ervaren oefenmeester in Nederland onder andere aan het roer bij PEC Zwolle, FC Groningen en sc Heerenveen. Bij PSV was hij assistent en bovendien interim-coach, voordat hij in 2018 als assistent bij het Nederlands elftal aan de slag ging. Recentelijk trad hij toe tot de Raad van Commissarissen van sc Heerenveen, een rol die hij inmiddels heeft neergelegd vanwege zijn dienstbetrekking bij Ajax.

Edwin van der Sar: “We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer. Gerry Hamstra, Klaas Jan Huntelaar en ik hebben meerdere gesprekken gevoerd, uiteraard ook een aantal met John erbij. We hebben veel vertrouwen in de kwaliteiten van John en de visie die hij uitsprak. Met het oog op de invulling van de complete trainersstaf zijn we gezamenlijk bij Dwight Lodeweges terechtgekomen. Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf. Het is nu zaak dat het team veel punten gaat pakken, aan vertrouwen wint en zich snel en goed verder gaat ontwikkelen. We hebben dit seizoen nog genoeg om voor te strijden.”